Otomobille çarpışan motosikletli öldü

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Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Tekke Mahallesi'nde meydana geldi. İ.B.'nin kullandığı 07 BDT 974 plakalı otomobil aynı yönde seyreden Ali Özdemir'in kullandığı 07 YEA 52 plakalı motosiklete arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları müdahalede motosiklet sürücüsü Ali Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobildeki F.B. adlı kadın ise ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Serik Devlet Hastanesi morguna götürülen Ali Özdemir'in cenazesi cumhuriyet savcısının yaptığı ilk otopsinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, jandarma otomobil sürücüsü İ.B 'yi gözaltına aldı.