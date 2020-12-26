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Süleyman İLTER - DHA
Haber Giriş: 26.12.2020 - 01:35 | Son Güncelleme:

Otomobille çarpışan bisikletli öldü

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Otomobille çarpışan bisikletli öldü
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Muğla’nın Ortaca ilçesinde, otomobil ile çarpışan bisikletin sürücüsü Ali Deniz hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Dalyan yolu Sera Sokak kavşağında meydana geldi. Ç.D. yönetimindeki 48 Z 2508 plakalı otomobil, Ali Deniz’in kullandığı bisikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle bisikletten fırlayan Ali Deniz yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Ali Deniz, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ortaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Deniz, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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