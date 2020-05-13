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Haber GiriÅŸ: 13.05.2020 - 01:40,Son GÃ¼ncelleme:

Otomobille 40 metre savruldu, takla attÄ±.. Ucuz kurtuldu

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Otomobille 40 metre savruldu, takla attÄ±.. Ucuz kurtuldu
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Karaman'da sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n kontrolÃ¼nde Ã§Ä±kanÂ otomobilÂ refÃ¼je Ã§arpÄ±p 40 metre savrulduktan sonra aydÄ±nlatma direÄŸine Ã§arpÄ±pÂ takla attÄ±. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ Abdullah ÅžaÅŸmaz (25), kazadan ÅŸans eseriÂ yara almadan kurtuldu.

Kaza, saatÂ  23.30 sÄ±ralarÄ±nda Gevher Hatun Mahallesi Åžehit Ã–mer Halis Demir BulvarÄ±'ndaki kavÅŸakta meydana geldi. Abdullah ÅžaÅŸmaz yÃ¶netimindeki 70 DA 954 plakalÄ± otomobil kavÅŸakta sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n kontrolÃ¼nden Ã§Ä±ktÄ±. Orta refÃ¼jeÂ Ã§arpan otomobil, yaklaÅŸÄ±k 40 metre savrulduktan sonra aydÄ±nlatma direÄŸine Ã§arparak yol ortasÄ±nda takla attÄ±. KazanÄ±n ardÄ±ndan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ koltuÄŸunda ÅŸoka giren sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Abdullah ÅžaÅŸmaz yoldan geÃ§enler tarafÄ±ndan otomobilden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. YaralÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Abdullah ÅžaÅŸmaz tedaviyi reddetti. KazanÄ±n ardÄ±ndan trafiÄŸe kapatÄ±lan yol aydÄ±nlatma direÄŸi ve devrilen otomobilin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±yla ulaÅŸÄ±ma aÃ§Ä±ldÄ±. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ Abdullah ÅžaÅŸmaz gazetecilere olayÄ±n ÅŸokunda olduÄŸunu ve kazanÄ±n nasÄ±l olduÄŸunu hatÄ±rlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Otomobille 40 metre savruldu, takla attÄ±.. Ucuz kurtuldu

Otomobille 40 metre savruldu, takla attÄ±.. Ucuz kurtuldu

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