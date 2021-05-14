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Gündem
AA
Haber Giriş: 14.05.2021 - 23:50 | Son Güncelleme:

Otomobille 3 tekerlekli motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, otomobil ile 3 tekerlekli motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Özerli Mahallesi'nde Velid D. yönetimindeki 31 MA 9867 plakalı 3 tekerlekli motosikletle bir otomobil çarpıştı.

Kazada Velid D. yaralanırken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibi, Velid D'yi Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırdı.
Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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