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Otomobiliyle ters yöne girince yakalandı: Polise direnip, gazetecilere tükürdü

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Polise Saldırı#Ters Yön
Otomobiliyle ters yöne girince yakalandı: Polise direnip, gazetecilere tükürdü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2026 07:28

Bursa’da, kullandığı otomobiliyle ters yöne giren Büşra A., kendisini durduran ve işlem yapmak isteyen polis ekiplerine saldırdı. Olayı görüntüleyen basın mensuplarına da tüküren Büşra A. ile yanındaki kişi güçlükle gözaltına alındı.

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Olay saat 04.00 sıralarından Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Ana yolda ters yönde ilerleyen otomobil, polis ekipleri tarafından fark edilerek durduruldu. Sürücü Büşra A. ile yanındaki kişi, alkol testi ve cezai işlem yapmak isteyen polis ekiplerine tepki gösterip, saldırmaya çalıştı.

Otomobiliyle ters yöne girince yakalandı: Polise direnip, gazetecilere tükürdü

GAZETECİLERE TÜKÜRDÜ, YERE YIĞILDI

Olay sırasında kendisinin sanatçı olduğunu söyleyen Büşra A., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki göstererek kameraya tükürdü. Polis ekiplerinin kontrol altına almaya çalıştığı Büşra A., bir süre sonra yere yığıldı. Kısa süre sonra tekrar ayağa kalkan ve bu sırada polis aracına da saldıran Büşra A., ekiplere zorluk çıkarmaya devam etti. Polis ekiplerinin müdahalesiyle Büşra A. ve yanındaki kişi güçlükle gözaltına alınırken araçları ise olay yerinden kaldırılarak otoparka çekildi.

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#Bursa#Polise Saldırı#Ters Yön

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