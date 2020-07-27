Kaza, saatÂ 17.30 sÄ±ralarÄ±nda Ä°negÃ¶l ilÃ§esiÂ Ahmet TÃ¼rkel Ã‡evreyolu Ã¼zerinde meydana geldi. Murat G. yÃ¶netimindekiÂ 16 KOA 99 plakalÄ± otomobil, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n direksiyon kontrolÃ¼nÃ¼ yitirmesi sonucuÂtakla attÄ±. Yol kenarÄ±ndaki otluk alana sÃ¼rÃ¼klenen otomobilin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Murat G. hafif ÅŸekilde yaralandÄ±. Ã‡evredekilerin ihbarÄ± Ã¼zerineÂ olay yerine saÄŸlÄ±k ve polis ekibi sevk edildi. Bu sÄ±rada yaralÄ± sÃ¼rÃ¼cÃ¼Â Murat G. ise otomobilden Ã§Ä±kÄ±p,Â olay yerinden koÅŸarak uzaklaÅŸtÄ±. Polis ekiplerince yakalanan Murat G., "Sizi gÃ¶rÃ¼nce heyecanlandÄ±m, o sebeple kaÃ§tÄ±m" diye kendini savundu.Â Polis ekiplerince yapÄ±lan kontrolde Murat G.'nin 200 promil alkollÃ¼ olduÄŸu saptandÄ±. SaÄŸlÄ±k ekiplerince ayakta tedavi edilenÂ Murat G.'yeÂ alkollÃ¼ araÃ§ kullanmaktanÂ 1228 TL ceza kesildi,Â ehliyetine de geÃ§ici sÃ¼reyle el konuldu.

Kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

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