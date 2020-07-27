Otomobiliyle takla attÄ±, ifadesi ÅŸaÅŸkÄ±na çevirdi!
Bursa'nÄ±nÂ Ä°negÃ¶l ilÃ§esinde,Â sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n kontrolÃ¼nden Ã§Ä±kan otomobil takla atarak yoldan Ã§Ä±ktÄ±. AlkollÃ¼ sÃ¼rÃ¼cÃ¼Â Murat G. (36), otomobilini olay yerinde bÄ±rakÄ±p kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada polis ekiplerince yakalandÄ±. Hafif yaralananÂ Murat G. kendisini yakalayan polislere "Sizi gÃ¶rÃ¼nce heyecanlandÄ±m, o sebeple kaÃ§tÄ±m"Â dedi.
Kaza, saatÂ 17.30 sÄ±ralarÄ±nda Ä°negÃ¶l ilÃ§esiÂ Ahmet TÃ¼rkel Ã‡evreyolu Ã¼zerinde meydana geldi. Murat G. yÃ¶netimindekiÂ 16 KOA 99 plakalÄ± otomobil, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n direksiyon kontrolÃ¼nÃ¼ yitirmesi sonucuÂtakla attÄ±. Yol kenarÄ±ndaki otluk alana sÃ¼rÃ¼klenen otomobilin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Murat G. hafif ÅŸekilde yaralandÄ±. Ã‡evredekilerin ihbarÄ± Ã¼zerineÂ olay yerine saÄŸlÄ±k ve polis ekibi sevk edildi. Bu sÄ±rada yaralÄ± sÃ¼rÃ¼cÃ¼Â Murat G. ise otomobilden Ã§Ä±kÄ±p,Â olay yerinden koÅŸarak uzaklaÅŸtÄ±. Polis ekiplerince yakalanan Murat G., "Sizi gÃ¶rÃ¼nce heyecanlandÄ±m, o sebeple kaÃ§tÄ±m" diye kendini savundu.Â Polis ekiplerince yapÄ±lan kontrolde Murat G.'nin 200 promil alkollÃ¼ olduÄŸu saptandÄ±. SaÄŸlÄ±k ekiplerince ayakta tedavi edilenÂ Murat G.'yeÂ alkollÃ¼ araÃ§ kullanmaktanÂ 1228 TL ceza kesildi,Â ehliyetine de geÃ§ici sÃ¼reyle el konuldu.
Kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.
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