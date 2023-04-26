Otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıda hayatını kaybetti

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Olay, dün saat 23.00 sıralarında Adalet Mahallesi, Şehit Pilot Türker Aydın Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 34 BPV 092 plakalı seyir halindeki aracın sürücüsü Volkan Süvari (22), kendisini takip eden ve plakası henüz tespit edilemeyen ticari takside bulunan kişi veya kişiler tarafından ara sokakta silahlı saldırıya uğradı. Art arda tabancayla açılan ateş sonucu vücuduna mermiler isabet eden Süvari ağır yaralanırken, ticari taksi ise hızla olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan Süvari, kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Acı haberi alarak hastaneye gelen Süvari’nin yakınları ise büyük üzüntü yaşadı.

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Öte yandan hayatını kaybeden Süvari’nin çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilirken, kaçan ticari taksinin plakasının tespiti ile olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için polis ekiplerince geniş çaplı araştırma başlatıldığı belirtildi.