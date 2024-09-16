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Otomobiliyle köprüden uçan genç kadın hayatını kaybetti

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#Kaza#Trafik Kazası#Konya
Otomobiliyle köprüden uçan genç kadın hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2024 16:15

Konya'da köprüden alt yola düşen otomobilin sürücüsü Merve Kübra Gümüşlü (26), hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 14.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi’nde meydana geldi. Merve Kübra Gümüşlü’nün kontrolünü yitirdiği 06 BIU 625 plakalı otomobili bariyerleri aşıp, 4 metre yüksekliğindeki köprüden alt yola düştü.

Otomobiliyle köprüden uçan genç kadın hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Gümüşlü'nün hayatını kaybettiği belirledi.

Otomobiliyle köprüden uçan genç kadın hayatını kaybetti

Merve Kübra Gümüşlü'nün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

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Otomobiliyle köprüden uçan genç kadın hayatını kaybetti

Otomobiliyle köprüden uçan genç kadın hayatını kaybetti

 

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#Kaza#Trafik Kazası#Konya

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