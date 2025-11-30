×
Otomobiliyle kaza yaptı, şokunu atlatamadan bu kez de taksiye çarptı

Güncelleme Tarihi:

Otomobiliyle kaza yaptı, şokunu atlatamadan bu kez de taksiye çarptı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2025 13:39

Bursa'da, 28 yaşındaki Emirhan S. isimli sürücü otomobiliyle yol kenarındaki bariyerlere ardından da kazanın şokuyla önünde ilerleyen taksiye çarptı. Direksiyonda baygınlık geçiren sürücüye ilk müdahaleyi, esnaf ve diğer sürücüler yaptı.

Geçtiğimiz 28 Kasım Cuma günü saat 14.00 sıralarında Bursa Osmangazi ilçesi Haşim İşcan Caddesi’nde meydana geldi. İstanbul’dan kız arkadaşı ile birlikte gezmek için Bursa'ya gelen Emirhan S.'nin kontrolünü yitirdiği 34 NH 3638 plakalı otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

KAZANIN ŞOKUYLA YOLA ÇIKIP TAKSİYE ÇARPTI

Kazanın şokunu üzerinden atamayıp yoluna devam eden Emirhan S., yaklaşık 20 metre gittikten sonra bu kez de otomobiliyle önündeki 16 T 0643 plakalı taksiye arkadan çarptı. Direksiyonda baygınlık geçiren Emirhan S., kazayı gören esnaf ve sürücüler tarafından araçtan çıkartıldı.

KIZ ARKADAŞI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Vatandaşlar tarafından yere yatırılan Emirhan S. güçlükle sakinleştirilirken, yanındaki kız arkadaşı da gözyaşlarına boğuldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Emirhan S., ambulansla sağlık merkezine kaldırıldı

