Otomobiliyle evin duvarına çarptı! Alkollü sürücü hastaneye kaldırıldı

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Ömerli Mahallesi'nde meydana geldi. Halil A.'nın kullandığı 03 UL 722 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi üzerine evin duvarına çarptı. Kazada sürücü yaralandı. Binada oturanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Halil A.'ya ilk müdahaleyi yaptı. Alkollü olduğu tespit edilen Halil A., ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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