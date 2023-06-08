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Otomobiliyle elektrik direÄŸine çarptÄ±, eÅŸi öldü, kendisi ve 3 çocuÄŸu yaralandÄ±

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#Malatya#Trafik KazasÄ±#Kaza
Otomobiliyle elektrik direÄŸine Ã§arptÄ±, eÅŸi Ã¶ldÃ¼, kendisi ve 3 Ã§ocuÄŸu yaralandÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: Haziran 08, 2023 11:11

Malatya'nÄ±n Kale ilÃ§esinde Muhammed DoÄŸruâ€™nun (41), kontrolÃ¼nÃ¼ kaybettiÄŸi otomobil elektrik direÄŸine Ã§arptÄ±. Kazada sÃ¼rÃ¼cÃ¼ ve 3 Ã§ocuÄŸu yaralanÄ±rken, eÅŸi Safiye DoÄŸru (40) hayatÄ±nÄ± kaybetti.

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Kaza, sabah saatlerinde ilÃ§eye baÄŸlÄ± DeÄŸirmen Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Muhammed DoÄŸruâ€™nun kontrolÃ¼nÃ¼ yitirdiÄŸi 23 AAB 527 plakalÄ± otomobil, elektrik direÄŸine Ã§arpÄ±p, devrildi. Ã‡evredekilerin ihbarÄ± Ã¼zerine kaza yerine saÄŸlÄ±k, itfaiye ve polis ekipleri Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±. AraÃ§ta bulunanlar, itfaiye erleri tarafÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. SaÄŸlÄ±k ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± kontrolde, Safiye DoÄŸru'nun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlendi. Yaralanan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Muhammed DoÄŸru ile Ã§ocuklarÄ± Ä°brahim (6), Taha (16) ve Ebrar (14) ise ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan Malatya EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Safiye DoÄŸru'nun cenazesi ise Adli TÄ±p Kurumu morguna konuldu. YaralÄ±larÄ±n saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilirken, kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â 

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Otomobiliyle elektrik direÄŸine Ã§arptÄ±, eÅŸi Ã¶ldÃ¼, kendisi ve 3 Ã§ocuÄŸu yaralandÄ±

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#Malatya#Trafik KazasÄ±#Kaza

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