Otomobiliyle elektrik direÄŸine Ã§arptÄ±, eÅŸi Ã¶ldÃ¼, kendisi ve 3 Ã§ocuÄŸu yaralandÄ±

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Kaza, sabah saatlerinde ilÃ§eye baÄŸlÄ± DeÄŸirmen Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Muhammed DoÄŸruâ€™nun kontrolÃ¼nÃ¼ yitirdiÄŸi 23 AAB 527 plakalÄ± otomobil, elektrik direÄŸine Ã§arpÄ±p, devrildi. Ã‡evredekilerin ihbarÄ± Ã¼zerine kaza yerine saÄŸlÄ±k, itfaiye ve polis ekipleri Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±. AraÃ§ta bulunanlar, itfaiye erleri tarafÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. SaÄŸlÄ±k ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± kontrolde, Safiye DoÄŸru'nun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlendi. Yaralanan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Muhammed DoÄŸru ile Ã§ocuklarÄ± Ä°brahim (6), Taha (16) ve Ebrar (14) ise ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan Malatya EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Safiye DoÄŸru'nun cenazesi ise Adli TÄ±p Kurumu morguna konuldu. YaralÄ±larÄ±n saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilirken, kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â

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