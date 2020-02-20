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İSKENDERUN (Hatay),(DHA)
Haber Giriş: 20.02.2020 - 15:40,Son Güncelleme:/

Otomobiliyle denize düşen kadın sürücüyü itfaiye kurtardı

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Otomobiliyle denize düşen kadın sürücüyü itfaiye kurtardı

HATAY'ın Arsuz ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil denize düştü. İtfaiye ekiplerince kurtarılan P.K. adlı kadın sürücü, hastanede tedaviye alındı.

Karaağaç Mahallesi Yaylakent Sitesi Sahili yakınlarında dün gece yaşanan kazada, Arsuz’dan İskenderun yönüne giden P.K., sürücüsü olduğu otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, yoldan çıkarak denize düştü. Vatandaşların ihbarıyla gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, P.K.'yı otomobilden çıkartılarak, hastaneye kaldırdı. Otomobil ise çekici ile denizden çıkartıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

 

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