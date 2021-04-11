Otomobiliyle 15 metreden uçup hayatını kaybeden hemşire Seycan Alan'a gözyaşlarıyla veda

Karaman’ın Ermenek ilçesinde önceki gün meydana gelen trafik kazasında 15 metrelik istinat duvarından uçtuktan sonra hayatını kaybeden Ermenek Devlet Hastanesi’nde görevli hemşire Seycan Alan’ın cenazesi, memleketi Kocaeli’nin Gölcük ilçesine getirildi.

Ailesinin yaşadığı evin önüne getirilen cenaze, helallik alındıktan sonra Dumlupınar Mahallesi’nde bulunan Orta Camii’ne getirildi. Cenaze namazına Seycan Alan’ın 1,5 ay önce evlendiği eşi Uzman Çavuş Mahmut Alan, hemşirenin ailesi ve yakınları katıldı. Seycan Alan’ın cenazesi kılınan cenaze namazı sonrasında İhsaniye Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi.

OTOMOBİLİYLE 15 METREDEN UÇMUŞTU



Kaza, önceki gün saat 16.30 sıralarında Seyran Mahallesi'nde yapım çalışması devam eden ve iddiaya göre kapalı olması için yeterli önlemin alınmadığı yolda meydana geldi. Ermenek Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Seycan Alan, mesai bitimi 41 GP 401 plakalı otomobiliyle evine gitmek için yola çıktı. Mıcırlı yolda Alan'ın kontrolünden çıkan otomobil, 15 metre yükseklikten uçtuktan sonra evin duvarına çarpıp ters döndü.

Alan, aracın altında kalırken kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Alan, ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ağır yaralı olduğu belirlenen Alan, sağlık görevlilerince ambulansla çalıştığı hastaneye kaldırıldı. Buradaki müdahale sonrası Konya'daki hastaneye sevk edilen Alan, yolda hayatını kaybetti.

BAYRAM SONRASI DÜĞÜN YAPACAKMIŞ

Seycan Alan'ın 1,5 ay önce nikah sonrası eş durumundan Ermenek'e atandığı, uzman çavuş olan Mahmut Alan ile Ramazan Bayramı'ndan sonra da düğün yapmayı planladıkları belirtildi.

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