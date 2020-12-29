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Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)
Haber Giriş: 29.12.2020 - 16:59 | Son Güncelleme:

Otomobilinin takla attığı kazadan yara almadan kurtuldu

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Otomobilinin takla attığı kazadan yara almadan kurtuldu
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MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, takla atarak, ters döndü. Sürücü Musa Tüney (70), kazada yaralanmadı.

Otomobilinin takla attığı kazadan yara almadan kurtuldu
Kaza, saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Turgutlu'dan Ankara yönüne giden Musa Tüney'in kullandığı 45 ZB 8787 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla atarak, ters döndü. Kaza sonrası sürücü Tüney, çevredekiler tarafından araçtan çıkarıldı. Kazayı yara almadan atlatan Tüney, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi. Musa Tüney, sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenince hastaneye gitmek istemedi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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