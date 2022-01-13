Otomobilinin amblemi çalınan kişi: Aracı çalsalar bu kadar zoruma gitmezdi

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Olay, dün saat 10.00 sıralarında, Yeşiltepe Mahallesi Ahmet Kanbur Sokak'ta meydana geldi. Motosikletiyle sokağa giren şüpheli, bir otomobilin arkasında durdu. Şüpheli motosikletten indikten sonra, otomobilin etrafında dolaşarak bir süre oyalandı. Daha sonra şüpheli, otomobilin ön tarafındaki 80 lira değerindeki marka amblemini, tornavida ile söküp, motosikletiyle hızla uzaklaştı.

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