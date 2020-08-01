Otomobilini yol ortasına bıraktı, sözleri şaşırttı

Olay, öğle saatlerinde Eskisaray Mahallesi'nde meydana geldi. Gölbaşı Caddesi üzerinde Erdoğan Göksu'ya ait 07 LNU 02 plakalı otomobili yolun ortasına bırakılmış halde görenler şüphelenerek durumu polise bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Caddeye giriş ve çıkışları güvenlik şeridiyle kapatan polis, telefonla ulaştığı otomobil sahibi Erdoğan Göksu’yu çağırdı ve otomobilin kapılarını açtırdı. Yapılan incelemede, otomobilde herhangi bir sorun olmadığı görüldü. Tedirginliğe yol açan olay sonrası, polislere otomobilini normal park ettiğini söyleyen Erdoğan Göksu'ya 'hatalı park etme' nedeniyle trafik cezası uygulandı.