Otomobilini satın aldıktan 1,5 saat sonra 'modifiyeli araç' uygulamasında ceza yedi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ve korkulan oldu: AY.4.2 alarmıVe korkulan oldu: AY.4.2 alarmı!#Koronavirüs
Şampiyonu aylar önceden açıkladılar 3-1 sonrası işler değişti... Küme düşecek takımlar...Şampiyonu aylar önceden açıkladılar! 3-1 sonrası işler değişti... Küme düşecek takımlar...#Süper Lig
İki komşusunu öldürme suçlamasıyla aranıyor, milyonlarca insan yakalanamasın diye dua ediyorİki komşusunu öldürme suçlamasıyla aranıyor, milyonlarca insan yakalanamasın diye dua ediyor#Çin
SİHAların öncü ismine veda Selçuk Bayraktar: En yakın dava ve yol arkadaşımızdıSİHA'ların öncü ismine veda! Selçuk Bayraktar: En yakın dava ve yol arkadaşımızdı#Özdemir Bayraktar
Tam aşılılar neden hayatını kaybediyor Sebebi belli oldu...Tam aşılılar neden hayatını kaybediyor? Sebebi belli oldu...#Koronavirüs
Aynı ekip dünyaya duyurdu: Delta aşısı yolda...Aynı ekip dünyaya duyurdu: Delta aşısı yolda...#KORONAVİRÜS
Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davasında şok sözlerDeniz Bulutsuz ve Ozan Güven davasında şok sözler#Ozan Güven
Taksicilerden sert tepki İBBnin kararı mahkemelik oluyorTaksicilerden sert tepki! İBB'nin kararı mahkemelik oluyor#Taksi
Bankalar muslukları açtı İşte en uygun kredi faizleriBankalar muslukları açtı! İşte en uygun kredi faizleri#Kredi
Vodafone Parkta ilginç anlar Maça saatler kala müziği duydular ve...Vodafone Park'ta ilginç anlar! Maça saatler kala müziği duydular ve...#Beşiktaş
Defne Samyeli, Mustafa Sandala açtığı tazminat davasını da kaybettiDefne Samyeli, Mustafa Sandal'a açtığı tazminat davasını da kaybetti#Defne Samyeli
Bir dönem bu filmle büyüdü... 45 yıl önce bugünBir dönem bu filmle büyüdü... 45 yıl önce bugün!#Arzu Film Arşivinden
İlk çocuklu gelin büyücülükle bile suçlanmıştı: Şimdi sarayında, eşinin tahta geçeceği günü bekliyorİlk çocuklu gelin büyücülükle bile suçlanmıştı: Şimdi sarayında, eşinin tahta geçeceği günü bekliyor#Mette Marit
Ayvalıkta tarihi bir konak aldığı iddia edilmiştti... Hafta sonunu köyde geçirdiAyvalık'ta tarihi bir konak aldığı iddia edilmiştti... Hafta sonunu köyde geçirdi#Ege
TRT Genel Müdürü Sobacı: Küresel Sorunları Dünyanın Gündemine TaşıyoruzTRT Genel Müdürü Sobacı: Küresel Sorunları Dünyanın Gündemine Taşıyoruz#YOUTUBE
HABERLERGündem Haberleri

Otomobilini satın aldıktan 1,5 saat sonra 'modifiyeli araç' uygulamasında ceza yedi

#Samsun#Modifiyeli Araçlar#Ceza

Samsun Emniyet Müdürlüğünce bir saat süren "modifiyeli araç" uygulamasında 15 araç trafikten men edilirken, kuralara uymayan sürücülere de ceza kesildi. Hakkında cezai işlem uygulanan sürücülerden Mert Kayman ise ikinci el otomobilini 1,5 saat önce satın aldığını belirterek, "300 lira ceza yedim, yeni aracımla ilk cezamı yedim, hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Haberin Devamı

Trafik Denetleme Şubesinde görevli "Şahin" ekipleri, kentin muhtelif bölgelerinde farklı zamanlarda drift yapan, kurallara aykırı egzoz kullanan, yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız eden, standart dışı ışık donanımı bulunan sürücülere yönelik denetim yaptı.

Canik ilçesi İlkadım Bulvarında uygulama yapan ekiplerce 58 araç denetlendi. Bir saat süren uygulamada 15 araç trafikten men edilirken 26 sürücüye de çeşitli maddelerden 21 bin 614 lira cezai işlem yapıldı.

Aracı basık olduğu için "Araç üzerindeki değişikliği ruhsatta işletmemek"ten hakkında cezai işlem uygulanan Abdülbaki Davarcı, 3'üncü kez kendisine aynı suçtan işlem yapıldığını belirtti.

Kendisine 144 lira ceza yazıldığını vurgulayan Davarcı, aracı değiştirmeyi düşünmediğini ve bu şekilde kullanmaya devam edeceğini kaydetti.

"YENİ ARACIMLA İLK CEZAMI YEDİM"

Haberin Devamı

Hakkında cezai işlem uygulanan sürücülerden Mert Kayman ise ikinci el otomobilini 1,5 saat önce satın aldığını belirterek, "Aracın filmli olduğunu biliyordum ama bu kadar hızlı bir şekilde ceza yiyeceğimi düşünmemiştim. 300 lira ceza yedim, yeni aracımla ilk cezamı yedim, hayırlı uğurlu olsun." dedi.

İlgili Haberler:

CDC açıkladı... Aşı karşıtlarının en gözde 'kanıt'ı çöktü!Koray Avcı'dan Selçuk Ural'a sert tepki: O zaman ben de kıroyumLions-Cartel’in lideri Sergen Ahmedi Eğlencesi yarım kaldı
Haberle ilgili daha fazlası:
#Samsun#Modifiyeli Araçlar#Ceza

BAKMADAN GEÇME!

CDC açıkladı... Aşı karşıtlarının en gözde kanıtı çöktü

CDC açıkladı... Aşı karşıtlarının en gözde 'kanıt'ı çöktü!

Koray Avcıdan Selçuk Urala sert tepki: O zaman ben de kıroyum

Koray Avcı'dan Selçuk Ural'a sert tepki: O zaman ben de kıroyum

Lions-Cartel’in lideri Sergen Ahmedi Eğlencesi yarım kaldı

Lions-Cartel’in lideri Sergen Ahmedi Eğlencesi yarım kaldı

Almanya’da Türk vekile ağır tehdit

Almanya’da Türk vekile ağır tehdit

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu