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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
Haber Giriş: 22.10.2020 - 13:31 | Son Güncelleme:

Otomobiline kamyona yükler gibi yük yükledi

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Otomobiline kamyona yükler gibi yük yükledi
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ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde bir sürücü, otomobilinin üzerine yüklediği yaklaşık 20 çuval yükle, trafiği tehlikeye attı. O anlar başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Birecik- Nizip kara yolunda giden bir otomobil, üzerindeki fazla yükle dikkat çekti. Yaklaşık 20 çuvalı, kamyona yükler gibi otomobilin üzerine yükleyen sürücü, iple bağladığı çuvalların düşüp kazaya neden olabileceği ihtimalini göz ardı edip, yoluna devam etti. O anlar, başka bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntüleri çeken kişinin ise otomobildeki yüke şaşırarak "Kamyon maşallah" demesi dikkat çekti.

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