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Otomobilinden çalınan para ve cep telefonları için 20 bin lira ödül verecek

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#Siirt#Hırsızlık#Mithat Beydoğan
Otomobilinden çalınan para ve cep telefonları için 20 bin lira ödül verecek
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2023 12:55

Siirt’te Mithat Beydoğan'ın park halindeki otomobilinden çantasındaki 600 dolar ve yaklaşık 70 bin lira değerinde 2 telefonu çalındı. Beydoğan, hırsızların yakalanmasına yardımcı olanlara 20 bin lira ödül vereceğini söyledi.

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Olay, dün akşam saatlerinde Dumlupınar Mahallesi Şeyh El Naccar Türbesi yakınlarında meydana geldi. Mithat Beydoğan, kendisine ait 34 NU 3493 plakalı otomobiliyle fıstık bahçesine gitti.

Otomobilinden çalınan para ve cep telefonları için 20 bin lira ödül verecek

Birkaç saat sonra evine dönmek için otomobiline yönelen Beydoğan, otomobilinin yolcu sağ ön kapısının camının kırık olduğunu fark etti. Beydoğan, otomobilinin içinde bulunan 600 dolar ile yaklaşık 70 bin lira değerindeki 2 telefonunun çalındığını fark etti. Beydoğan’ın ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Otomobilinden çalınan para ve cep telefonları için 20 bin lira ödül verecek

‘YAKALANMALARINA YARDIMCI OLANA 20 BİN LİRA ÖDÜL VERECEĞİM’

Beydoğan, hırsızların yakalanmasına yardımcı olacak kişiye 20 bin lira ödül vereceğini belirterek, “Hafta sonu bahçemize vakit geçirmek için gelmiştik. Döndüğümüzde arabamın camının kırık olduğunu ve içinde bıraktığım çantamdaki 600 dolar ile iki telefonumun çalındığını fark ettik. Jandarmaya haber verdik. Olay yeri inceleme ekipleri geldi. Sağ olsunlar gerekli işlemleri yaptılar. Bahçemize güvenli gidip gelmemiz için bu hırsızların bir an önce yakalanması gerekiyor. Yardımcı olanlara 20 bin lira ödül vereceğim” dedi.(DHA)

 

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#Siirt#Hırsızlık#Mithat Beydoğan

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