Otomobilinde tehdit edilen sürücü direğe çarptı

Olay, öğle saatlerinde Emek Mahallesi'nde meydana geldi. M.İ., para meselesi yüzünden husumetli olduğu 2 kişiyle 27 AHN 687 plakalı otomobiline bindi. Araç hareket halindeyken alacaklılarıyla arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında tehdit edilen M.İ., direksiyon kontrolünü yitirip kaldırımdaki yön tabelası direğine çarptı. Şüpheliler kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan M.İ., ekipler tarafından çıkarılıp ambulansla hastaneye götürüldü. Ayakta müdahale edilen M.İ., ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis, kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
KAZA ANI KAMERADA
Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin direğe çarptığı ve arka koltukta oturan 2 şüphelinin inerek kaçtığı görüldü.
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