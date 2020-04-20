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Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)
Haber Giriş: 20.04.2020 - 16:25,Son Güncelleme:

Otomobilinde içki satan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı

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Otomobilinde içki satan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı
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MANİSA'nın Salihli ilçesinde otomobiliyle içki satışı yapan E.A., kovalamaca sonucu yakalandı. E.A.’nın yapılan kontrollerinde 4.00 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağına rağmen bir kişinin İzmir-Ankara karayolu üzerinde otomobilde içki satışı yaptığı ihbarı üzerine bölgeye gitti. Ekipler, bir kişinin kapalı olan büfenin önünde otomobilde içki satışı yaptığını belirledi. Operasyon düzenleyen ekipleri fark eden şüpheli, otomobiline binip, kaçmaya başladı. 15 dakikalık kovalamacanın ardından şüphelinin kullandığı otomobil, kavşakta durduruldu. Otomobili kullanan E.A., gözaltına alındı. Otomobildeki kontrollerde, kasalar içinde çeşitli tür ve miktarlarda içki, ruhsatsız 1 tabanca ve 4 mermi ele geçirildi. 4.00 promil alkollü olduğu belirlenen E.A. hakkında, 'alkollü araç kullanmak' ve 'İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına muhalefet' suçundan tutanak tutuldu. E.A.'nı polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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