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Otomobilinde boğazı kesilmiş olarak ölü bulundu

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#ANTALYA#Kemer#Otomobil
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2022 15:15

Antalya'nın Kemer ilçesinde kara yolu üzerinde duran otomobilde Ramazan Kırınfıl'ın (45) cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemede boğazı kesildiği anlaşılan Ramazan Kırınfıl'ın aracından yüklü miktarda para çıkarken, yine yüklü miktarda dövizin de çalındığı tespit edildi.

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Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Beldibi Jandarma Karakolu kara yolu devriye ekibi saat 10.30 sularında, Çifteçeşmeler mevki D-400 kara yolu üzerinde bir otomobilin yol kenarında durduğunu fark etti. Durumdan şüphelenen jandarma ekibi aracı kontrol ettiğinde direksiyondaki kişinin hareketsiz durduğunu ve boyun kısmının kan içinde olduğunu gördü.

Jandarma ekipleri hemen sağlık ekiplerinden yardım istedi. Gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde direksiyondaki kişinin boğazının kesildiğini ve yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin yaptığı kontrolde de ölen kişinin Ramazan Kırınfıl olduğu tespit edildi.

Otomobilinde boğazı kesilmiş olarak ölü bulundu

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ARAÇTA YÜKLÜ MİKTARDA PARA BULUNDU

Jandarma ekipleri kara yolunu ve olay yerini şeritle kapattı. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibi otomobilde parmak izi incelemesi yaparken, araç içinde yapılan aramada ise yüklü miktarda para bulundu. İlçede oturan ve döviz işiyle uğraştığı öğrenilen Ramazan Kırınfıl'ın cansız bedeni cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Kemer Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Ramazan Kırınfıl'ın cenazesinin otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucu araçtaki yüklü miktarda dövizin çalındığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Otomobilinde boğazı kesilmiş olarak ölü bulundu

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#ANTALYA#Kemer#Otomobil

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