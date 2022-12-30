Otomobilinde 7 kilo metamfetaminle yakalandı, arkadaşını suçladı

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda seyir halindeki şüpheli otomobili takibe aldı. Çevresi polis araçlarıyla sarılan otomobil, uygulama noktasında durduruldu. Direksiyondaki avukat Cem U. ile yanındaki Yılmaz K. araçtan indirildi. Narkotik köpeği Aşil, aranan otomobilin bagajına tepki verdi. Detaylı arama yapan polis, valizde 7 kilo 716 gram metamfetamin ele geçirdi. Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.