Otomobilin zulasından 146 kaçak cep telefonu çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde oluşturduğu uygulama noktasında, şüphe üzerine plakası açıklanmayan bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, ön kaputun altında, alüminyum folyolara sarılmış halde kaçak 146 cep telefonu bulundu. Adı açıklanmayan sürücü gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildi. Sürücü tutuklanırken, cep telefonlarının piyasa değerinin 300 bin TL olduğu bildirildi.