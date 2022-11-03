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Otomobilin tamponundan 1,3 kilo esrar çıktı, 'İçmek için aldım' dedi

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#Uyuşturucu#Esrar#Adana
Otomobilin tamponundan 1,3 kilo esrar çıktı, İçmek için aldım dedi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2022 10:03

Adana'da polisin durdurduğu otomobilin tamponunda 1 kilo 368 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü E.P. (49), tutuklanırken, ifadesinde "Esrarı içmek için tanımadığım birinden aldım" dediği öğrenildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda takibe aldığı otomobili durdurdu. Narkotik köpeği 'Tinga' ile yapılan aramada, aracın arka tamponunda 1 kilo 368 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan ve poliste ifade veren sürücü E.P., "Esrarı içmek için tanımadığım birinden aldım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.P., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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#Uyuşturucu#Esrar#Adana

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