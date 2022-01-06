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Otomobilin ön camındaki yazı yakalattı

#Mersin#Akdeniz#Hırsızlık
Otomobilin ön camındaki yazı yakalattı

Mersin'de bir evden elektronik eşya çalan şüpheliler, kullandıkları otomobilin ön camındaki 'İncim' yazısından yola çıkılarak yakalandı.

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Akdeniz ilçesi, Huzurkent Gazi Mahallesi'nde 2 kişi, girdikleri evde elektronik eşyaları çaldı. Ev sahibinin ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Görüntülerde şüphelilerin kullandığı otomobil tespit edildi. Plakası tam olarak okunamayan otomobilin ön camında 'İncim' yazdığı belirlendi. Yazıdan yola çıkan ekipler, F.T. ve H.D.’yi yakalayıp gözaltına aldı, çalınan malzemeler de bulunarak sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Otomobilin ön camındaki yazı yakalattı

 

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#Mersin#Akdeniz#Hırsızlık

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