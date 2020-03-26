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Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)
Haber Giriş: 26.03.2020 - 11:29,Son Güncelleme:/

Otomobilin koltuklarına gizlenen ruhsatsız 3 tabanca bulundu

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Otomobilin koltuklarına gizlenen ruhsatsız 3 tabanca bulundu
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MARDİN'de, jandarmanın durdurup, arama yaptığı otomobilde, koltuk aralarına gizlenen ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi. Sürücü H.Y. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah kaçakçılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan istihbari çalışmalarla H.Y.'nin, kaçak silah ticareti yaptığı belirlendi. Bu kapsamada harekete geçen ekipler, otomobille giden H.Y.'yi Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Girmeli Mahallesi mevkisinde durdurdu. Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada, koltuk aralarına gizlenen ruhsatsız 3 tabanca buldu. Tabancalara el koyulurken, H.Y. ise gözaltına alındı.

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