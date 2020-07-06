MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriOtomobilin keçi sürüsüne daldı: 1 yaralı, 22 keçi öldü
GeriGündem Otomobilin keçi sürüsüne daldı: 1 yaralı, 22 keçi öldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 06.07.2020 - 00:40,Son Güncelleme:

Otomobilin keçi sürüsüne daldı: 1 yaralı, 22 keçi öldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Otomobilin keçi sürüsüne daldı: 1 yaralı, 22 keçi öldü
Abone Olgoogle-news

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan keçi sürüsünün arasına daldı. Kazada otomobildeki 1 kişi yaralandı, 22 keçi ise öldü.

Kaza gece saatlerinde ilçeye bağlı Yukarı Çöplü köyünde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 35 PL 391 plakalı otomobil, karayolundan karşıya geçen küçükbaş hayvan sürüsünün arasına daldı. Kazada otomobilde bulunan Ayşe D. yaralandı, 22 keçi ise öldü. Yaralı Ayşe D., olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Gölbaşı Devklet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Keçi sürüsü sahibi Mehmet Çalışkan, araçların köy içinden geçen karayolundan çok hızlı gittiğini öne sürerek yetkililerden önlem almalarını istedi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle