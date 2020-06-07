Otomobilin istinat duvarından düşme anı

Kaza, 5 Haziran Cuma günü saat 09.00 sıralarında Beyobası Mahallesi, Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Abdullah K.'nin kullandığı 07 AAF 727 plakalı otomobil, kavşakta kontrolden çıkıp yaklaşık 5 metre yükseklikteki istinat duvarından uçtu. Kazada sürücü Abdullah K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredekiler tarafından araçtan çıkarılan Abdullah K., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Kullanılamaz hale gelen araç ise vinçle kaldırıldı.

Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kavşağa gelen otomobilin kontrolden çıkarak, demir korkulukları devirip istinat duvarından düştüğü anlar yer aldı.