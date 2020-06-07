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Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya) (DHA)
Haber Giriş: 07.06.2020 - 12:28,Son Güncelleme:

Otomobilin istinat duvarından düşme anı

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Otomobilin istinat duvarından düşme anı
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin 5 metrelik istinat duvarından düştüğü ve sürücünün yaralandığı kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 5 Haziran Cuma günü saat 09.00 sıralarında Beyobası Mahallesi, Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Abdullah K.'nin kullandığı 07 AAF 727 plakalı otomobil, kavşakta kontrolden çıkıp yaklaşık 5 metre yükseklikteki istinat duvarından uçtu. Kazada sürücü Abdullah K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredekiler tarafından araçtan çıkarılan Abdullah K., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Kullanılamaz hale gelen araç ise vinçle kaldırıldı.

Otomobilin istinat duvarından düşme anı

Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kavşağa gelen otomobilin kontrolden çıkarak, demir korkulukları devirip istinat duvarından düştüğü anlar yer aldı.

Otomobilin istinat duvarından düşme anı

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