×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Otomobilin içinde kadına tokat ve yumruklarla şiddet

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Beşiktaş#Darp
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2023 09:40

Beşiktaş’ta bir otomobil sürücüsü trafikte seyir halindeyken yanında bulunan kadına tokat ve yumruklarla saldırdı. Korku dolu anlar bir başka araç sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, geçtiğimiz gün Maslak'ta yaşandı. Trafikte seyir halindeki 34 CRT 862 plakalı aracın erkek sürücüsü yanında bulunan kadına dakikalarca şiddet uyguladı.

Otomobilin içinde kadına tokat ve yumruklarla şiddet

Yumrukların ve tokatların hedefi olan talihsiz kadının korku dolu anları bir başka araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, olayı kaydeden araç sürücüsünün polise ihbarda bulunduğu anlar da yer aldı. Öte yandan, saldırganın talihsiz kadına vururken kontrolünü kaybederek trafikteki diğer sürücülerin canını tehlikeye attığı da görüldü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Beşiktaş#Darp

BAKMADAN GEÇME!