×
E-bÃ¼ltenlerGÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2023 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ±ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
GÜNDEM DÜNYA BÄ°GPARA SPOR ARENA KELEBEK YAÅžAM YAZARLAR RESMÄ° Ä°LANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Otomobilin fren sistemine sÄ±kÄ±ÅŸan kedinin bacaÄŸÄ± koptu

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Bolu#Kedi#Bolu Haberleri
Otomobilin fren sistemine sÄ±kÄ±ÅŸan kedinin bacaÄŸÄ± koptu
OluÅŸturulma Tarihi: Haziran 06, 2023 11:04

Boluâ€™da, otomobilin fren balata sistemi ile teker arasÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸan yavru kedi, itfaiye tarafÄ±ndan kurtarÄ±ldÄ±. Sol arka ayaÄŸÄ± kopan kedi, tedaviye alÄ±ndÄ±.

Haberin DevamÄ±

Olay, dÃ¼n akÅŸam saatlerinde SÃ¼mer Mahallesi Cumhuriyet Caddesiâ€™nde meydana geldi. Ä°smi Ã¶ÄŸrenilemeyen sÃ¼rÃ¼cÃ¼, aracÄ±ndan gelen kedi sesini duyunca otomobilini durdurarak itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptÄ±klarÄ± incelemede otomobilin fren balata sistemi ile tekerleÄŸin arasÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸan kediyi buldu. YapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmayla kedi, sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yerden kurtarÄ±ldÄ±. Sol arka ayaÄŸÄ± kopan kedi, Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesiâ€™ne kaldÄ±rÄ±larak tedaviye alÄ±ndÄ±.

Kedinin hayati tehlikesinin bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

Â

Otomobilin fren sistemine sÄ±kÄ±ÅŸan kedinin bacaÄŸÄ± koptu

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Bolu#Kedi#Bolu Haberleri

BAKMADAN GEÇME!

SandÄ±ktaki kadÄ±nÄ±n kimliÄŸi 53 yÄ±lÄ±n ardÄ±ndan belli oldu DÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ birkaÃ§ saÃ§ teli Ã§Ã¶zdÃ¼ ama hÃ¢lÃ¢ cevap bekleyen sorular var

'SandÄ±ktaki kadÄ±n'Ä±n kimliÄŸi 53 yÄ±lÄ±n ardÄ±ndan belli oldu! DüÄŸümü birkaç saç teli çözdü ama hâlâ cevap bekleyen sorular var

#SandÄ±ktaki KadÄ±n
FazÄ±l Say-Ece DaÄŸÄ±stanâ€™dan sonra ÅŸimdi de Mehmet AslantuÄŸ-Arzum Onanâ€¦ El ele boÅŸanmak ne anlama geliyor

FazÄ±l Say-Ece DaÄŸÄ±stanâ€™dan sonra ÅŸimdi de Mehmet AslantuÄŸ-Arzum Onanâ€¦ El ele boÅŸanmak ne anlama geliyor?

#El Ele BoÅŸanmak
Askeri deneylerden uzaylÄ±lara pek Ã§ok komplo teorisine konu oldu 1 Åžubat 1959 gecesi neler yaÅŸandÄ± Dyatlov GeÃ§idinin sÄ±rrÄ±nÄ± bilim insanlarÄ± Ã§Ã¶zdÃ¼

Askeri deneylerden uzaylÄ±lara pek çok komplo teorisine konu oldu! 1 Åžubat 1959 gecesi neler yaÅŸandÄ±? Dyatlov Geçidi'nin sÄ±rrÄ±nÄ± bilim insanlarÄ± çözdü

#Dyatlov Geçidi