Otomobilin fren sistemine sÄ±kÄ±ÅŸan kedinin bacaÄŸÄ± koptu

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Olay, dÃ¼n akÅŸam saatlerinde SÃ¼mer Mahallesi Cumhuriyet Caddesiâ€™nde meydana geldi. Ä°smi Ã¶ÄŸrenilemeyen sÃ¼rÃ¼cÃ¼, aracÄ±ndan gelen kedi sesini duyunca otomobilini durdurarak itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptÄ±klarÄ± incelemede otomobilin fren balata sistemi ile tekerleÄŸin arasÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸan kediyi buldu. YapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmayla kedi, sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yerden kurtarÄ±ldÄ±. Sol arka ayaÄŸÄ± kopan kedi, Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesiâ€™ne kaldÄ±rÄ±larak tedaviye alÄ±ndÄ±.
Kedinin hayati tehlikesinin bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.
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