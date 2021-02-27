Otomobilin ezdiği yavru köpeğe müdahale etti! 'Vicdanım bırakmaya elvermedi'

Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Samur Mahallesi Tekkiraz Caddesi'nde meydana geldi. Emekli polis memuru C.T., kullandığı 06 EYE 75 plakalı otomobiliyle yol ortasında duran yavru köpeği ezdi. Birkaç metre sonra otomobilini park edip fırından ekmek alan C.T., ardından aracına binip hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Otomobilin ezdiği yavru köpek ise acı içerisinde havlamaya başladı. Yaralı köpeğin yanına giden esnaf Baki Erecek, Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı'nı arayarak yardım istedi. Yavru köpek, bölgeye gelen ekipler tarafından alınarak Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne götürüldü. Vücudunda ezilme belirtileri bulunan köpek tedaviye alındı.







Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olay sonrası araç plakasından yola çıkan polis, sürücüye ulaştı. Yavru köpeği ezen C.T.'ye Kabahatler Kanunu kapsamında 1000 TL para cezası kesildi.



YARALI KÖPEĞE SAHİP ÇIKAN ESNAF O ANLARI ANLATTI



Esnaf Baki Erecek, yaşananları anlattı. Olaydan önce yavru köpeğin annesi ile oynadığını belirten Erecek, “Ben arabanın ezmesinden önce yavru köpeği görmüştüm. Orada annesi ile birlikte oyun oynuyordu. Köpeği sevdikten sonra dükkanıma gittim. Dükkânımda otururken bir süre sonra dışarıdan acı içinde yavru köpek sesi geliyordu. Ben de dayanamayıp yavru köpeğin yanına gittim. Arkadaşlara köpeğe ne olduğunu sordum. Onlar da bana arabanın ezdiğini söylediler. Vuran aracı sorduğumda onun gittiğini söylediler. Vicdanın köpeği o şekilde bırakmaya elvermedi. Can havliyle arka ayakları sürüklenerek park halindeki araçların altına giriyordu. Daha sonra bir esnaf arkadaşımızın dükkanına girdi. Daha sonra oraya karton kutu götürerek, köpeği onun içerisine yerleştirerek, kendi dükkanımın oraya getirdim. Ardından yetkilileri arayarak yardım istedim. Sağ olsunlar veteriner araç göndererek yavru köpeği alıp götürdüler” dedi.