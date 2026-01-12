Otomobilin ezdiği köpeğin vücudunda yüzlerce saçma izine rastlandı

Haberin Devamı

Olay, önceki gün Doğancı köyünde meydana geldi. Otomobiliyle köy içerisinde ilerleyen sürücü, yolda yatan köpeğin üzerinden geçti. Köpek acı içinde kıvranırken sürücünün yoluna devam ettiği anlar bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Veteriner hekimler tarafından yapılan incelemede, köpeğin arka bacaklarında çok sayıda kırık olduğu tespit edildi. Yaralı köpek, Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı hayvan hastanesinde tedavi altına alındı. Köpeğin çekilen röntgeninde, daha önce tüfekle vurulduğu ve vücudunda 300-400 saçma izi tespit edildi.



VALİLİK: YAKALANAN SÜRÜCÜ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Köpeği ezen sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Bolu Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Doğancı köyü Keresteciler Sokak üzerinde bir sokak köpeğine çarparak kaçan şahsın kimlik bilgileri belirlenmiş ve şahıs yakalanmıştır. Şüpheli şahıs hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında gerekli adli ve idari işlemler başlatılmış olup, olayda yaralanan köpek tedavi altına alınmıştır" denildi.

‘BU NASIL İNSANLIK’

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, hayvan hastanesini ziyaret ederek köpeğin sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı. Köpeğin araçla ezilmesine ve tüfekle vurulmasına tepki gösteren Başkan Özcan, “Hayvan hastanemize getirilen köpeğimize veteriner hekimlerimiz gerekli müdahaleleri yaptılar. Ancak bizim için sürpriz bir gelişme oldu. Biz sadece vahşi bir insanın bu hayvanımızı ezdiğini düşünüyorduk. Oysa çekilen röntgende şu ortaya çıktı. Bu hayvan daha önce saçmalarla vurulmuş. Yapılan incelemede 300-400 civarında saçma izi tespit edildi. Bu nasıl bir insanlık? Şu hayvanda ne ister bu tür insanlar? Anlamak mümkün değil. Ama sağ olsun arkadaşlarımız ellerinden geleni yapıyorlar. Şu an hayati tehlikesi yok. İnşallah arka bacakları da yürüyecek düzeye gelir. Bu konuyla ilgili hukuki bir süreç başlatıldı. Valilik gerekli tespitleri yaptığını söyledi. Bizim de Belediye Meclisi kararımız var; hayvanlara kötü muamele yapanlar hakkında ağır para cezaları öngörülüyor. Bu cezaları tatbik edeceğiz. Hayvanlarımıza bu tür muamele yapanları insanlık adına affetmeyeceğiz” dedi.

