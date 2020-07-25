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Gündem
Okan ÇALIŞKAN/TARSUS/MERSİN, (DHA)
Haber Giriş: 25.07.2020 - 13:21,Son Güncelleme:

Otomobilin çiçekçi dükkanına daldı!

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Otomobilin çiçekçi dükkanına daldı!
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MERSİN’in Tarsus ilçesinde kırmızı ışıkta geçen motosiklete çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil, çiçekçi dükkanına girdi. 4 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 3 gün önce Yeni Ömerli Mahallesi Yeşilyol Caddesi ile Hilmi Seçkin Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Hilmi Seçkin Caddesi’nde yönetimindeki 33 NF 300 plakalı otomobille ilerleyen Mert A., Yeşilyol Caddesi’nden gelen ve kırmışı ışıkta geçen plakası ve sürücüsü belirlenemeyen motosiklete çarpmamak için direksiyon kırdı. Kaldırıma çıkan otomobil, çiçekçi dükkanına girdi. Dükkanda yemek yiyen Şafak T., Aydın T., Mehmet S. ve Halim T. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri çağırıldı. Ambulansla hastaneye götürülen 4 yaralı, tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Bu arada kaza anı, saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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