Otomobilin çarptığı Ukraynalı turist hayatını kaybetti! Olayı gören eşi şoka girdi

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Olay Alanya ilçesine bağlı Avsallar Mahallesi'nde saat 23.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre eşiyle birlikte bölgedeki bir otelde konaklayan Ukarayna uyruklu Pavlo Horbachov (64) eşiyle birlikte alışveriş için dışarı çıktı. Çift bir süre sonra otele dönmek için yaya geçidine geldi. Eşi kaldırımda beklerken hızla yolun karşısına geçmeye çalışan Horbachov'a sürücüsünün ismi açıklanmayan 07 ZGC 55 plakalı otomobil çarptı.

EŞİ ŞOKA GİRDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Horbacov'in hayatını kaybettiği belirlenirken olaya şehit olan eşi şoka girdi. Dakikalarca oturduğu yerden eşine bakan acılı kadın, rehberlerin yardımıyla olay yerinden götürüldü. Horbachov'un cenazesi, olay yerindeki ilk incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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Kaza sonrası otomobil sürücüsü gözaltına alındı.