Otomobilin çarptığı sürüden 4 deve, telef oldu

Kaza, gece saatlerinde Viranşehir- Diyarbakır yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkıp, deve sürüsüne çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, sürüdeki 4 deve de telef oldu. Sürücü ve yanında bulunan kişinin yaralanmadığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.