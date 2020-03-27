DHA
Haber Giriş: 27.03.2020 - 10:49,
Otomobilin çarptığı sürüden 4 deve, telef oldu
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, deve sürüsüne çarptı. Kazada, sürüdeki 4 deve telef oldu.
Kaza, gece saatlerinde Viranşehir- Diyarbakır yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkıp, deve sürüsüne çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, sürüdeki 4 deve de telef oldu. Sürücü ve yanında bulunan kişinin yaralanmadığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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