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DHA
Haber Giriş: 27.03.2020 - 10:49,Son Güncelleme:/

Otomobilin çarptığı sürüden 4 deve, telef oldu

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Otomobilin çarptığı sürüden 4 deve, telef oldu
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, deve sürüsüne çarptı. Kazada, sürüdeki 4 deve telef oldu.

Kaza, gece saatlerinde Viranşehir- Diyarbakır yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkıp, deve sürüsüne çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, sürüdeki 4 deve de telef oldu. Sürücü ve yanında bulunan kişinin yaralanmadığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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