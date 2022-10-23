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Otomobilin çarptığı skuterdeki 2 liseli hayatını kaybetti

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#Antalya#Skuter#Muratpaşa
Otomobilin çarptığı skuterdeki 2 liseli hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2022 12:09

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli skuterdeki lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı (18) ile Ada Kayahan (18) hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Can G. gözaltına alındı

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Kaza, gece saatlerinde Portakal Çiçeği Caddesi'nde meydana geldi. Üniversite sınavına hazırlanan lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı ile Ada Kayahan, dershaneden çıktıktan sonra arkadaşları ile buluşup yemek yedi ve evlerine gitmek için elektrikli skutere bindi.

Otomobilin çarptığı skuterdeki 2 liseli hayatını kaybetti

Balcı'nın kullandığı skutera süratli olduğu iddia edilen Can G.'nin idaresindeki 07 BBS 63 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Balcı ve Kayahan yola fırladı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinc özel bir hastaneye kaldırılan 2 arkadaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazeler, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Otomobilin çarptığı skuterdeki 2 liseli hayatını kaybetti

Balcı ile Kayahan'ın çocukluk arkadaşı oldukları, Balcı'nın kız arkadaşını evine götürmeye gittiği öğrenildi. Bu arada otomobil sürücüsü Can G. gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. 

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#Antalya#Skuter#Muratpaşa

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