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Otomobilin çarptığı skuter sürücüsüne yabancı doktor müdahale etti

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#İstanbul#Skuter#Avcılar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2024 09:22

Avcılar’da otomobil skutere çarptı. Kazada yaralanan skuter sürücüsüne çevredeki motokuryeler ve yoldan geçen yabancı doktor müdahale etti. Skuter sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaza, 23 Ağustos Cuma günü akşam saatlerinde Firuzköy Bulvarı’nda meydana geldi. Yolda skuterle ilerleyen sürücüye, kavşaktan dönen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif yaralanan skuter sürücüsüne otomobil sürücüsü kadın ve çevredeki motokuryeler yardıma koştu.

Otomobilin çarptığı skuter sürücüsüne yabancı doktor müdahale etti

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. O sırada yoldan geçen yabancı bir doktor yaralıya ilk müdahalede bulundu. Yerde yatan yaralıya ingilizce 'Gözlerime bak' diyeek yaralının durumunu kontrol eden doktor 'Herşey yolunda' diyerek çevredekilere bilgi de verdi.

Otomobilin çarptığı skuter sürücüsüne yabancı doktor müdahale etti

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Bu sırada olay yerine gelen sağlık ekipleri, skuter sürücüsünü ambulansa alarak tedavisine devam etti. Hastaneye gitmeyi istemeyen sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası yaşananlar, bir motokuryenin kask kamerasına yansıdı.

Otomobilin çarptığı skuter sürücüsüne yabancı doktor müdahale etti

Otomobilin çarptığı skuter sürücüsüne yabancı doktor müdahale etti

Otomobilin çarptığı skuter sürücüsüne yabancı doktor müdahale etti

 

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#İstanbul#Skuter#Avcılar

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