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Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 27.07.2020 - 15:58,Son Güncelleme:

Otomobilin çarptığı motosikletli trafik polisi yaralandı

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Otomobilin çarptığı motosikletli trafik polisi yaralandı
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KARAMAN'da otomobilin çarptığı motosikletli trafik polisi İbrahim Yılmaz yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi Valilik kavşağında meydana geldi. Fatma Filikçi yönetimindeki 34 AHK 865 plakalı otomobil, kavşakta Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İbrahim Yılmaz yönetimindeki 70 A 5454 plakalı motosiklete çarptı. Kazada polis memuru Yılmaz yaralandı. Yaralı Yılmaz, çağırılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Fatma Filikçi de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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