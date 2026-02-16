×
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#Motosiklet Kazası#Gaziantep
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2026 16:43

Gaziantep'te otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Muhammet Mustafa Ş., hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Karacaören Mahallesi'nde meydana geldi. Kavşakta bekleyen Muhammet Mustafa Ş.'nin kullandığı motosiklete, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarptı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI

Kaza sonrası metrelerce savrulan motosiklet sürücüsü Muhammet Mustafa Ş., ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Muhammet Mustafa Ş.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

BAKMADAN GEÇME!