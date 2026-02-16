Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Güncelleme Tarihi:
Kaza, sabah saatlerinde Karacaören Mahallesi'nde meydana geldi. Kavşakta bekleyen Muhammet Mustafa Ş.'nin kullandığı motosiklete, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarptı.
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI
Kaza sonrası metrelerce savrulan motosiklet sürücüsü Muhammet Mustafa Ş., ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Muhammet Mustafa Ş.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.