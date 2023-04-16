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Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

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#Kocaeli#Gebze#Kaza
Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2023 22:33

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarptığı kadın, olay yerinde hayatını kaybetti

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Kaza, akşam saatlerinde D-100 karayolunun Sultan Orhan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ahmet Çelfiş yönetimindeki 34 FJE 121 plakalı otomobil, yaya girişinin yasak olduğu bölgeden yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Üzerinde herhangi bir kimlik bulunmayan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Ahmet Çelfiş, kadının bir anda arabanın önüne çıktığını ve kendisinin yapabileceği hiçbir şeyinin olmadığı söyledi.

İsmi henüz öğrenilemeyen kadının cansız bedeni incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis, kadının kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

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#Kocaeli#Gebze#Kaza

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