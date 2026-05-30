Otomobilin çarptığı jandarma astsubay, şehit oldu

Edinilen bilgiye göre, Ankara-Niğde Otoyolu'nun Bala kesiminde ihbar üzerine yoldaki lastik parçalarını temizlemek için bölgeye giden 38. Otoyol Jandarma Timi çalışma yaptığı sırada Esra Ç. idaresindeki 34 AJB 073 plakalı otomobil, Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün'e çarptı.

Ağır yaralanan Ergün, kaldırıldığı Gölbaşı Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Sürücü hakkında adli süreç başlatılırken, kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şehit Astsubay Yusuf Ergün'e rahmet, ailesine baş sağlığı diledi.

Bakan Çiftçi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Ankara İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli J.Asb.Kad.Üçvş.Trf. Yusuf Ergün, Ankara-Niğde otoyolu üzerinde yaşanan kaza sonucu yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, Kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve aziz Milletimize başsağlığı diliyorum.

Şehidimizin makamı âli olsun.