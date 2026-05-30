×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Otomobilin çarptığı jandarma astsubay, şehit oldu

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#Ankara Bala#Yusuf Ergün
Otomobilin çarptığı jandarma astsubay, şehit oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2026 16:41

Ankara'nın Bala ilçesinde yoldaki lastik parçalarını temizlediği sırada otomobilin çarptığı Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, Ankara-Niğde Otoyolu'nun Bala kesiminde ihbar üzerine yoldaki lastik parçalarını temizlemek için bölgeye giden 38. Otoyol Jandarma Timi çalışma yaptığı sırada Esra Ç. idaresindeki 34 AJB 073 plakalı otomobil, Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün'e çarptı.

Ağır yaralanan Ergün, kaldırıldığı Gölbaşı Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Sürücü hakkında adli süreç başlatılırken, kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Gözden KaçmasınTrafik kazasında şehit olan polis memuru için İstanbul Emniyetinde törenTrafik kazasında şehit olan polis memuru için İstanbul Emniyeti'nde törenHaberi görüntüle

Otomobilin çarptığı jandarma astsubay, şehit oldu

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şehit Astsubay Yusuf Ergün'e rahmet, ailesine baş sağlığı diledi.

Haberin Devamı

Bakan Çiftçi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Ankara İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli J.Asb.Kad.Üçvş.Trf. Yusuf Ergün, Ankara-Niğde otoyolu üzerinde yaşanan kaza sonucu yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, Kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve aziz Milletimize başsağlığı diliyorum.

Şehidimizin makamı âli olsun.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik Kazası#Ankara Bala#Yusuf Ergün

BAKMADAN GEÇME!