Otomobilin çarptığı eski vekil hayatını kaybetti

Kaza, saat 16.00 sıralarında Antalya-Fethiye kara yolu Karaçulha Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Antalya’dan Fethiye yönüne giden V.K.’nin kullandığı 07 YRN 12 plakalı otomobil, yaya geçidinden geçmeye çalışan AK Parti 24. Dönem Muğla Milletvekili Ali Boğa’ya çarptı. Evli ve 3 çocuk babası Boğa, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü V.K. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 24. Dönem AK Parti Milletvekili Ali Boğa ile Ayancık İlçe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Mertcan Öztürk için başsağlığı mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: “24’üncü Dönem AK Parti Muğla Milletvekilimiz Ali Boğa ile Sinop Ayancık İlçe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanımız Mertcan Öztürk’ün bugün yaşanan iki ayrı elim kazada vefat etmelerinden dolayı büyük bir üzüntü duydum. Kıymetli dava ve yol arkadaşlarıma Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine, yakınlarına ve tüm AK Parti teşkilatımıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabbim mekanlarını cennet eylesin.”

