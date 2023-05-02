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Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti, anne ağır yaralı

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#İzmir#Buca#Kaza
Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti, anne ağır yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2023 03:11

İzmir'in Buca ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan anne İman Muhaybid (36) ile bebek arabasında bulunan oğlu 2 yaşındaki Cud Massini'ye otomobil çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybederken, anne ise tedavi altına alındı.

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Kaza, saat 22.00 sıralarında Doğuş Caddesi Tarık Akan Kültür Merkezi önünde meydana geldi. N.E. yönetimindeki 45 FP 662 plakalı otomobil, bebek arabasındaki çocuğu ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu İman Muhaybid'e çarptı. Kazada anne ile bebek arabasındaki oğlu Cud Massini metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde ağır yaralı oldukları belirlenen anne ile oğlu ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Cud Massini, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne İman Muhaybid'in de hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Cud Massini'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Otomobil sürücüsü N.E. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili inceleme sürdürülüyor.

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#İzmir#Buca#Kaza

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