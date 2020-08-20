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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 20.08.2020 - 16:15 | Son Güncelleme:

Otomobilin çarptığı bisikletteki çocuk yaralandı

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Otomobilin çarptığı bisikletteki çocuk yaralandı
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BURSA’nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü Mustafa Çakır (15), yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Ahmet Akyollu Caddesi Milli İrade Meydanı Kavşağı’nda meydana geldi. Melek Sedefli (38) yönetimindeki 34 ZB 7425 plakalı otomobil, aynı yöne giden Mustafa Çakır’ın kullandığı bisiklete çarptı. Kazada, bisikletten düşüp, başını kaldırıma çarpan Çakır yaralandı.

Mustafa Çakır, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Melek Sedefli ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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