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Otomobilin çarptığı Behiye, 17 gün sonra yaşamını yitirdi

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#Mardin#Hastane#Behiye Tarı
Otomobilin çarptığı Behiye, 17 gün sonra yaşamını yitirdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2023 10:37

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Behiye Tarı (33), tedavi gördüğü hastanede 17 gün sonra yaşamını yitirdi.

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Kaza, 7 Kasım günü Kızıltepe ilçesi Mardin yolunda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Behiye Tarı’ya, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tarı, tedavi altına alındı. Yakalanıp, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Tarı, kazadan 17 gün sonra hayatını kaybetti. Tarı, gözyaşları arasında Kızıltepe ilçe mezarlığında defnedildi.

Otomobilin çarptığı Behiye, 17 gün sonra yaşamını yitirdi

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#Mardin#Hastane#Behiye Tarı

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