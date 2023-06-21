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Baba ve 3 yaşındaki kızından kahreden haber

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#Mardin#Muhammed Kesler#Ravza Nur
Baba ve 3 yaşındaki kızından kahreden haber
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2023 15:16

Mardin’in Midyat ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Muhammed Kesler (30) ile 3 yaşındaki kızı Ravza Nur hayatını kaybetti.

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İlçeye bağlı Ulucami Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde M.Y.A.'nın kullandığı 34 VH 1786 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammed Kesler (30) ile 3 yaşındaki kızı Ravza Nur’a çarptı. Kazada baba ve kızı ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Muhammed Kesler ile buradan Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen kızı Ravza Nur kurtarılamadı.

Baba ve kızının cansız bedenleri otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek Ortaçarşı Mahallesi Kıble Mezarlığı'nda, yakınlarının gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. Gözaltına alınan sürücü M.Y.A.’nın işlemleri devam ediyor.

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#Mardin#Muhammed Kesler#Ravza Nur

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