Otomobilin çarptığı 6 yaşındaki Ömer, hayatını kaybetti

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Kaza, dün akşam saatlerinde Hasırcıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Cuma El Muhammed ile okuldan aldığı ana sınıfı öğrencisi oğlu Ömer’e (6) eve dönerlerken plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan küçük Ömer, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Cuma El Muhammed'in ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ömer Cuma El Muhammed’in cenazesi yakınlarına teslim edilirken, polis kaza sonrası kaçan otomobilin sürücüsünün yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.