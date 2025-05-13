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Otomobilin çarptığı 5 yaşındaki Abbas hayatını kaybetti

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#Trafik Kazası#Kaza#Batman
Otomobilin çarptığı 5 yaşındaki Abbas hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2025 13:50

Batman’da, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Suriye uyruklu Abbas El Mahmud (5), hayatını kaybetti.

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Kaza, gece saatlerinde Batman Belediyesi önünde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Abbas El Mahmud'a, V.K. (34) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Abbas, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Abbas’ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.

Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Otomobilin çarptığı 5 yaşındaki Abbas hayatını kaybetti

 

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#Trafik Kazası#Kaza#Batman

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