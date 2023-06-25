×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Otomobilin çarptığı 15 yaşındaki çiğ köfteci kuryesi Mehmet yaşamını yitirdi

Güncelleme Tarihi:

#Kayseri#Kurye#Kaza
Otomobilin çarptığı 15 yaşındaki çiğ köfteci kuryesi Mehmet yaşamını yitirdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2023 03:15

Kayseri'de, siparişten dönerken otomobilin çarptığı 15 yaşındaki elektrikli bisiklet sürücüsü çiğ köfteci kuryesi Mehmet Akif Zengin, yaşamını yitirdi.

Haberin Devamı

Kaza, saat 00.30 sıralarında Sivas Bulvarının 15'inci kilometresinde meydana geldi. E.D. yönetimindeki 06 VIP 42 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, siparişini teslim ettikten sonra iş yerine dönmek üzere yola çıkan çiğ köfteci kuryesi Mehmet Akif Zengin'in kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. 

Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayseri#Kurye#Kaza

BAKMADAN GEÇME!

Huzura kaçışın adresi Kuzey Ege’nin keşfedilmeyi bekleyen 10 incisi

Huzura kaçışın adresi Kuzey Ege’nin keşfedilmeyi bekleyen 10 incisi

#Rota
Rusyanın ajanı olduğu iddia edilmişti... Beyaz balina Hvaldimir 4 yıldır yaşadığı yeri aniden terk etti Karşı karşıya olduğu hayati tehlike gerçek

'Rusya'nın ajanı' olduğu iddia edilmişti... Beyaz balina Hvaldimir 4 yıldır yaşadığı yeri aniden terk etti 'Karşı karşıya olduğu hayati tehlike gerçek'

#Hvaldimir
Yaz geldi tartışma başladı: Güneş kremi kullanımı D vitamini alımını engeller mi 30 dakika yeterli

Yaz geldi tartışma başladı: Güneş kremi kullanımı D vitamini alımını engeller mi? '30 dakika yeterli'

#Sağlık